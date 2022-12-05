В Иране после акций протеста распустили полицию нравов

Новости Ирана. В Иране распустили полицию нравов после масштабных акций протеста по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поводом для массовых беспорядков стала гибель в полицейском участке Махсы Амини, которую задержали за неправильное ношение хиджаба. Как сообщил генпрокурор исламской республики, сейчас парламент и судебные органы работают над изменением закона, обязывающего женщин покрывать голову. Президент Ирана заявил, что исламские основы страны закреплены конституционно. Но методы их исполнения могут быть гибкими. Масштабные протесты в стране не прекращаются с середины сентября. Иранцы требуют свободы и отставки правительства.