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В Иране после акций протеста распустили полицию нравов

05 декабря 2022 08:54
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Новости Ирана. В Иране распустили полицию нравов после масштабных акций протеста по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Иране после акций протеста распустили полицию нравов-1

Поводом для массовых беспорядков стала гибель в полицейском участке Махсы Амини, которую задержали за неправильное ношение хиджаба. Как сообщил генпрокурор исламской республики, сейчас парламент и судебные органы работают над изменением закона, обязывающего женщин покрывать голову. Президент Ирана заявил, что исламские основы страны закреплены конституционно. Но методы их исполнения могут быть гибкими. Масштабные протесты в стране не прекращаются с середины сентября. Иранцы требуют свободы и отставки правительства.

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# Акции протеста # Ибрахим Раиси # Махса Амини # Новости Ирана # Фотофакт

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