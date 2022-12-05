Более 40 тысяч домов в Северной Каролине остались без света

Новости США. Более 40 тысяч домов в Северной Каролине остались без электричества, после того как неизвестные обстреляли две электроподстанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В округе Мур, где произошло ЧП, будут закрыты школы. Власти говорят, что занятия могут отменить на несколько дней. Полиция ввела комендантский час с 21:00 до 5:00. Для местных жителей организовали специальный центр, вмещающий 250 человек, где они могут зарядить телефон и согреться. Специалисты говорят, что из-за сильных повреждений оборудования подстанций перебои с электричеством могут продолжаться до 8 декабря.