Прямой эфир

Более 40 тысяч домов в Северной Каролине остались без света

05 декабря 2022 07:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Более 40 тысяч домов в Северной Каролине остались без электричества, после того как неизвестные обстреляли две электроподстанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 40 тысяч домов в Северной Каролине остались без света-1

В округе Мур, где произошло ЧП, будут закрыты школы. Власти говорят, что занятия могут отменить на несколько дней. Полиция ввела комендантский час с 21:00 до 5:00. Для местных жителей организовали специальный центр, вмещающий 250 человек, где они могут зарядить телефон и согреться. Специалисты говорят, что из-за сильных повреждений оборудования подстанций перебои с электричеством могут продолжаться до 8 декабря.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Электроснабжение # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Энергокризис подрывает систему здравоохранения Германии
05 декабря 2022 07:53

Энергокризис подрывает систему здравоохранения Германии

В Эстонии планируют сократить вырубку леса
05 декабря 2022 06:40

В Эстонии планируют сократить вырубку леса

Евростат: почти 40% болгар испытывают финансовые трудности
05 декабря 2022 06:22

Евростат: почти 40% болгар испытывают финансовые трудности