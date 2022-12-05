Энергокризис подрывает систему здравоохранения Германии

Новости Германии. Тем временем энергокризис подорвал систему здравоохранения Германии. Немецкие клиники больше не в состоянии оплачивать коммунальные услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно данным немецкой федерации больниц, расходы на электричество и газ за год выросли в 10 раз и составляют в среднем 6 миллионов евро. Неподъемные суммы съедают почти весь бюджет клиник, многие оказались под угрозой закрытия. В правительстве Германии принято решение выделить 8 миллиардов евро на преодоление финансовых трудностей в здравоохранении. Но в немецкой федерации больниц заявили, что соответствующие меры были приняты слишком поздно и могут лишь в краткосрочной перспективе защитить некоторые клиники от неплатежеспособности.