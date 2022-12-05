В Эстонии планируют сократить вырубку леса

Новости Эстонии. В Эстонии лесопромышленники могут остаться без работы. В правительстве планируют сократить вырубку леса. С таким предложением выступил министр окружающей среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его мнению, вырубку необходимо сократить более чем на 10 %. Однако это усугубит ситуацию в отрасли и приведет к новым сокращениям. Об этом заявил глава эстонской ассоциации лесного хозяйства. Ранее обсуждали увеличение вырубки лесов на 13 % с целью заменить поставки из России.