В Ираке от взрыва газа обрушились три дома, есть жертвы

Новости Ирака. В городе Сулеймания от взрыва газа рухнули три дома, повреждены десятки машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибли как минимум шесть человек, 15 доставлены в больницы.

Но власти считают, что число жертв, скорее всего, возрастет, так как экстренные службы продолжают разбор завалов. Спасатели не сразу могли приступить к работе, так как были вынуждены ждать, пока пожарные справятся со вспыхнувшим после взрыва огнем.