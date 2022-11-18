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В Ираке от взрыва газа обрушились три дома, есть жертвы

18 ноября 2022 10:01
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Новости Ирака. В городе Сулеймания от взрыва газа рухнули три дома, повреждены десятки машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибли как минимум шесть человек, 15 доставлены в больницы.

В Ираке от взрыва газа обрушились три дома, есть жертвы-1

Но власти считают, что число жертв, скорее всего, возрастет, так как экстренные службы продолжают разбор завалов. Спасатели не сразу могли приступить к работе, так как были вынуждены ждать, пока пожарные справятся со вспыхнувшим после взрыва огнем.

# Взрыв газа # Новости Ирака # Фотофакт

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