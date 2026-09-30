Новости по тегу #Новости Ирака

После завершения операции ответственность за обеспечение безопасности в регионе переходит к Вооруженным силам Ирака.
Десятилетиями именно этот пролив оставался главной артерией иракской нефтяной торговли. Но после эскалации конфликта с участием США, Ирана и Израиля поставки стали давать серьезные сбои, обнажив уязвимость зависимости от единственного маршрут.
Трубопровод был поврежден во время ирано-иракской войны и последующих конфликтов и с тех пор не функционировал.
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