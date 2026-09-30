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Новости по тегу #Новости Ирака

США завершили операцию «Непоколебимая решимость» в Ираке и покинули базу в Эрбиле
30 сентября 2026 12:53

США завершили операцию «Непоколебимая решимость» в Ираке и покинули базу в Эрбиле

Ирак диверсифицирует маршруты экспорта нефти
10 августа 2026 08:12

Ирак диверсифицирует маршруты экспорта нефти

Ирак и Сирия восстанавливают стратегический нефтепровод к Средиземному морю
20 июля 2026 07:14

Ирак и Сирия восстанавливают стратегический нефтепровод к Средиземному морю

В Ираке более 10 человек пострадали при сильном пожаре на нефтезаводе
13 июня 2024 08:01

В Ираке более 10 человек пострадали при сильном пожаре на нефтезаводе

В Багдаде госсекретаря США встретили акцией протеста
06 ноября 2023 08:49

В Багдаде госсекретаря США встретили акцией протеста

Ожесточённые столкновения между этническими группами произошли в Ираке
04 сентября 2023 06:26

Ожесточённые столкновения между этническими группами произошли в Ираке

«Приходится отказываться от заказов». Художники из Ирака начали работать по ночам из-за невыносимой жары
09 августа 2023 09:07

«Приходится отказываться от заказов». Художники из Ирака начали работать по ночам из-за невыносимой жары

В Багдаде прошла акция протеста в ответ на митинги в Дании и Швеции
23 июля 2023 11:59

В Багдаде прошла акция протеста в ответ на митинги в Дании и Швеции

В Ираке зафиксировали случай массовой гибели рыбы
10 июля 2023 06:14

В Ираке зафиксировали случай массовой гибели рыбы

В Багдаде люди ворвались в здание посольства Швеции в знак протеста
30 июня 2023 08:37

В Багдаде люди ворвались в здание посольства Швеции в знак протеста

Багдад накрыла песчаная буря
05 июня 2023 06:17

Багдад накрыла песчаная буря

В Ираке сократилось производство мёда. Виной всему – изменение климата
16 мая 2023 12:43

В Ираке сократилось производство мёда. Виной всему – изменение климата