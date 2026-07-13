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Китай экспортировал около 10,4 млн роботов за 5 месяцев 2026 года

13 июля 2026 07:59
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Китай усиливает позиции в мировой робототехнике. За первые пять месяцев 2026 года страна экспортировала почти 10,4 миллиона роботов общей стоимостью около 3 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

По данным таможенных органов КНР, поставки идут в более чем 150 стран и регионов, а ключевые рынки – ЕС и АСЕАН. Доминируют роботы для уборки – на них приходится свыше 70 % стоимости экспорта. Но растет и спрос на промышленные и бионические интеллектуальные модели: их используют в научных исследованиях, медицине и сфере социальных услуг. 

Китайские производители отмечают: глобальный интерес к робототехнике растет, а расширение линейки интеллектуальных устройств делает отрасль одним из самых динамичных сегментов высоких технологий. 

# Роботы # Новости Китая

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