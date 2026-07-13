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Более 50 человек стали жертвами наводнений и оползней в Бангладеш

13 июля 2026 06:11
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Бангладеш борется с последствиями многодневных муссонных дождей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Число жертв наводнений и оползней достигло 51 человека, еще около 40 получили ранения.

Стихия парализовала жизнь в семи районах на юго-востоке страны. Более миллиона человек оказались в изоляции, связь с внешним миром потеряна у 268 тысяч домохозяйств. Военные доставляют в пострадавшие населенные пункты продовольствие, воду и медикаменты. Спасательные операции осложняют поврежденные дороги, разрушенные мосты и перебои со связью.

Мощный тайфун «Бави» обрушился на восточные провинции Китая.

# Природные катаклизмы

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