В Индии перевернулся автобус со школьниками

Новости Индии. В индийском штате Химачал-Прадеш перевернулся автобус со школьниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате ДТП пострадали свыше 30 детей. Всех травмированных доставили в больницу. Их жизням ничего не угрожает.