В Индии перевернулся автобус со школьниками

Новости Индии. В индийском штате Химачал-Прадеш перевернулся автобус со школьниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате ДТП пострадали свыше 30 детей. Всех травмированных доставили в больницу. Их жизням ничего не угрожает.
Новости Индии. В индийском штате Химачал-Прадеш перевернулся автобус со школьниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате ДТП пострадали свыше 30 детей. Всех травмированных доставили в больницу. Их жизням ничего не угрожает.
Группа школьников направлялась в город Дхарамсала на встречу с премьер-министром Индии. По непонятным пока причинам водитель потерял управление транспортным средством. Обстоятельства ЧП выясняют специалисты.