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В Индии перевернулся автобус со школьниками

27 декабря 2018 14:11
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Новости Индии. В индийском штате Химачал-Прадеш перевернулся автобус со школьниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В результате ДТП пострадали свыше 30 детей. Всех травмированных доставили в больницу. Их жизням ничего не угрожает.

В Индии перевернулся автобус со школьниками-1

Группа школьников направлялась в город Дхарамсала на встречу с премьер-министром Индии. По непонятным пока причинам водитель потерял управление транспортным средством. Обстоятельства ЧП выясняют специалисты.

# ДТП # Фотофакт # Авария # Фотофакт

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