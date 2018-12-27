Прямой эфир

Президент Беларуси поздравил Жерара Депардье с 70-летием

27 декабря 2018 13:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Одному из самых знаменитых актеров Франции Жерару Депардье 27 декабря исполнилось 70, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Президент Беларуси поздравил Жерара Депардье с 70-летием-1

Из них полвека – он в профессии. Поздравления в адрес юбиляра направил Президент Александр Лукашенко.

Президент Беларуси поздравил Жерара Депардье с 70-летием-4

Белорусский лидер подчеркнул, что в нашей стране хорошо знают и ценят актера как большого мастера, увлеченного своим делом, работы которого стали классикой мирового кино и театра.

Президент Беларуси поздравил Жерара Депардье с 70-летием-7

С нашей страной выдающийся актер знаком не понаслышке. В Беларуси он бывал дважды. В 2015-м встретился с Президентом. Александр Лукашенко учил звезду кинематографа косить траву. Так же Депардье побывал на ферме, где узнал, как делаются сыры, отведал наши национальные блюда и даже попарился в бане. Второй раз в Беларусь актёр приезжал осенью 2017 года.

Жерар Депардье: «Мне понравился Витебск, как и вся Беларусь»

# Юбилеи # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В России выявлена вспышка гепатита С среди детей
27 декабря 2018 12:46

В России выявлена вспышка гепатита С среди детей

В Великобритании хотят законодательно ограничить калорийность блюд
27 декабря 2018 09:09

В Великобритании хотят законодательно ограничить калорийность блюд

Депутаты парламента Израиля проголосовали за самороспуск
27 декабря 2018 09:06

Депутаты парламента Израиля проголосовали за самороспуск