Президент Беларуси поздравил Жерара Депардье с 70-летием

Новости Беларуси. Одному из самых знаменитых актеров Франции Жерару Депардье 27 декабря исполнилось 70, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Одному из самых знаменитых актеров Франции Жерару Депардье 27 декабря исполнилось 70, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из них полвека – он в профессии. Поздравления в адрес юбиляра направил Президент Александр Лукашенко.
Белорусский лидер подчеркнул, что в нашей стране хорошо знают и ценят актера как большого мастера, увлеченного своим делом, работы которого стали классикой мирового кино и театра.
С нашей страной выдающийся актер знаком не понаслышке. В Беларуси он бывал дважды. В 2015-м встретился с Президентом. Александр Лукашенко учил звезду кинематографа косить траву. Так же Депардье побывал на ферме, где узнал, как делаются сыры, отведал наши национальные блюда и даже попарился в бане. Второй раз в Беларусь актёр приезжал осенью 2017 года.
Жерар Депардье: «Мне понравился Витебск, как и вся Беларусь»