Президент Беларуси поздравил Жерара Депардье с 70-летием

Белорусский лидер подчеркнул, что в нашей стране хорошо знают и ценят актера как большого мастера, увлеченного своим делом, работы которого стали классикой мирового кино и театра.

С нашей страной выдающийся актер знаком не понаслышке. В Беларуси он бывал дважды. В 2015-м встретился с Президентом. Александр Лукашенко учил звезду кинематографа косить траву. Так же Депардье побывал на ферме, где узнал, как делаются сыры, отведал наши национальные блюда и даже попарился в бане. Второй раз в Беларусь актёр приезжал осенью 2017 года.

Жерар Депардье: «Мне понравился Витебск, как и вся Беларусь»