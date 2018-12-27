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В Афинах у церкви Св. Дионисия взорвалась бомба

27 декабря 2018 13:59
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Новости Греции.  Взрыв прогремел в греческой столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сторож заметил подозрительный предмет у церкви Святого Дионисия. На вызов прибыл наряд полиции.

В Афинах у церкви Св. Дионисия взорвалась бомба-1

Бомба сработала, как только к ней приблизился один из правоохранителей.

В результате взрыва пострадали 2 человека. Сейчас они находятся в больнице. Под землю ушли припаркованные мотоциклы, разлетелись мусорные баки.

В Афинах у церкви Св. Дионисия взорвалась бомба-4

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Территория оцеплена.

# Взрыв # Фотофакт

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