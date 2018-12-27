В Афинах у церкви Св. Дионисия взорвалась бомба

Новости Греции. Взрыв прогремел в греческой столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сторож заметил подозрительный предмет у церкви Святого Дионисия. На вызов прибыл наряд полиции.

Бомба сработала, как только к ней приблизился один из правоохранителей.

В результате взрыва пострадали 2 человека. Сейчас они находятся в больнице. Под землю ушли припаркованные мотоциклы, разлетелись мусорные баки.