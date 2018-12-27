В России выявлена вспышка гепатита С среди детей

Новости России. Вспышка гепатита С среди детей зафиксирована в Амурской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Диагноз подтверждён у 26 ребят. По словам медиков, состояние пациентов стабильное.
Новости России. Вспышка гепатита С среди детей зафиксирована в Амурской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Диагноз подтверждён у 26 ребят. По словам медиков, состояние пациентов стабильное.
Заболевание якобы выявили после лечения в областной детской клинической больнице. Основная версия заражения – повторное использование одноразового медицинского инвентаря. Дело ведёт Следственный комитет России.