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В России выявлена вспышка гепатита С среди детей

27 декабря 2018 12:46
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Новости России. Вспышка гепатита С среди детей зафиксирована в Амурской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Диагноз подтверждён у 26 ребят. По словам медиков, состояние пациентов стабильное.

В России выявлена вспышка гепатита С среди детей-1

Заболевание якобы выявили после лечения в областной детской клинической больнице. Основная версия заражения – повторное использование одноразового медицинского инвентаря. Дело ведёт Следственный комитет России.

В России выявлена вспышка гепатита С среди детей-4

# Вирусные заболевания # Фотофакт

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