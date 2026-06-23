Две трети опрошенных жителей Германии задумались о работе за рубежом

Германия столкнулась с тревожной тенденцией: квалифицированные кадры массово задумываются о переезде за границу. Согласно новому соцопросу, две трети работников всерьез рассматривают возможность покинуть страну, а каждый третий уже активно изучает вакансии за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно заметен отток среди высокооплачиваемых специалистов. Половина из них уже подает заявки на работу в других странах. Главные причины такого решения – в экономической плоскости: люди жалуются на нехватку средств, высокую налоговую нагрузку и, как следствие, падение уровня жизни. Примечательно, что карьерные амбиции отходят на второй план – они волнуют лишь каждого четвертого. Большинство руководствуется более насущной задачей: просто обеспечить себе достойное существование.