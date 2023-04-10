В Индии местный стартап создаёт аксессуары из полиэтиленовых пакетов

Новости Индии. В Индии нашли новый способ спасти природу. Местный стартап создает аксессуары из полиэтиленовых пакетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого материал моют и дезинфицируют. Потом сушат на солнце, разрезают на тонкие полосы. А из получившейся пряжи ткут на станке.

Нандан Бхат, руководитель стартапа:

Все делается вручную, электрическое оборудование не используется и энергия не потребляется. После сушки мы все сортируем по цвету и размеру.