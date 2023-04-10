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В Индии местный стартап создаёт аксессуары из полиэтиленовых пакетов

10 апреля 2023 14:34
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Новости Индии. В Индии нашли новый способ спасти природу. Местный стартап создает аксессуары из полиэтиленовых пакетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого материал моют и дезинфицируют. Потом сушат на солнце, разрезают на тонкие полосы. А из получившейся пряжи ткут на станке.  

В Индии местный стартап создаёт аксессуары из полиэтиленовых пакетов-1

Нандан Бхат, руководитель стартапа:  
Все делается вручную, электрическое оборудование не используется и энергия не потребляется. После сушки мы все сортируем по цвету и размеру.  

В Индии местный стартап создаёт аксессуары из полиэтиленовых пакетов-4

Потом за дело берутся дизайнеры. Они шьют хозяйственные и дамские сумки, рюкзаки, кошельки и другие изделия, купить которые можно в магазине при фабрике. Так индийский стартап вносит вклад в охрану окружающей среды. По данным ООН, в мировом океане скопилось 100 миллионов тонн пластиковых отходов.  

# Экология # Новости Индии # Фотофакт

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