Зеленский рассмотрит петицию с требованием о демобилизации

Петиция с требованием о демобилизации солдат, которые отслужили восемнадцать месяцев, набрала необходимое для рассмотрения президентом Зеленским число подписей.

Под прошением подписались двадцать пять тысяч человек за девяносто два дня, пишет РИА Новости. Теперь документ должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский и дать официальный ответ. Автор петиции, депутат Верховной рады, проинформировал, что подал в Раду соответствующий законопроект.

Как ранее сообщалось, в Украине с 24 февраля 2022 введен режим военного положения. Также украинский президент подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам, попадающим по возрасту под мобилизацию, запрещено выезжать за пределы Украины.