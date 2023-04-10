Прямой эфир

Житель Италии с помощью плуга и трактора создал на поле портрет Пикассо

10 апреля 2023 14:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. Огромный портрет Пабло Пикассо появился в Италии. Только увидеть его можно не в музее, а на поле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Житель Италии с помощью плуга и трактора создал на поле портрет Пикассо-1

Таким необычным образом местный житель Дарио Гамбарин отметил 50-летнюю годовщину смерти великого художника. Инструментами для мастера стали не кисти, как для самого Пикассо, а плуг и трактор. Но в итоге поле площадью почти в 25 тысяч квадратных метров все же превратилось в художественное полотно. Кстати, для Дарио эта работа не первая. Он как раз известен подобными картинами на полях. Так, Гамбарин уже изображал Фиделя Кастро, Федора Достоевского и Леонардо да Винчи.  

# Необычное # Новости Италии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пасху отметили в лондонском зоопарке. Животные получили угощения
10 апреля 2023 14:31

Пасху отметили в лондонском зоопарке. Животные получили угощения

Зеленский рассмотрит петицию с требованием о демобилизации
10 апреля 2023 13:31

Зеленский рассмотрит петицию с требованием о демобилизации

В Киеве призывают не ждать волшебных дат контрнаступления
10 апреля 2023 13:03

В Киеве призывают не ждать волшебных дат контрнаступления