Житель Италии с помощью плуга и трактора создал на поле портрет Пикассо

Новости Италии. Огромный портрет Пабло Пикассо появился в Италии. Только увидеть его можно не в музее, а на поле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким необычным образом местный житель Дарио Гамбарин отметил 50-летнюю годовщину смерти великого художника. Инструментами для мастера стали не кисти, как для самого Пикассо, а плуг и трактор. Но в итоге поле площадью почти в 25 тысяч квадратных метров все же превратилось в художественное полотно. Кстати, для Дарио эта работа не первая. Он как раз известен подобными картинами на полях. Так, Гамбарин уже изображал Фиделя Кастро, Федора Достоевского и Леонардо да Винчи.