Пасху отметили в лондонском зоопарке. Животные получили угощения

Пасху отметили в лондонском зоопарке. В числе счастливчиков – тигры, проворные сурикаты и обезьяны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Последние, прыгая по деревьям, потрошат пасхальные яйца. Причем делают это с особым упорством. Ведь внутри – праздничное угощение.

Дэниел Симмондс, сотрудник Лондонского зоопарка: Мы, конечно, не даем шоколад животным, но картонные яйца наполнены другими, более подходящими угощениями, как горошек и кукуруза. И обезьянам это нравится.

Вот сурикатам заполучить подготовленное для них угощение было сложнее. Сверчки не сидели на месте, их надо было еще поймать. А суматранским тиграм охотиться не пришлось. Им просто подарили картонные яйца без какой-либо начинки. Сюрпризом для хищников стал запах, которым пропитали игрушки. Как рассказали сотрудники зоопарка, тигры в восторге от запаха корицы.