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В Индии из-за надвигающегося циклона эвакуировали более 75 тысяч человек

15 июня 2023 10:26
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Новости Индии. Власти Индии развернули масштабную операцию по спасению жителей западного штата Гуджарат от стремительно надвигающегося циклона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии из-за надвигающегося циклона эвакуировали более 75 тысяч человек-1

Ожидается, что он обрушится на побережье уже через несколько часов. Синоптики предупреждают, что шторм принесет с собой ураганный ветер. В безопасные места перевезли уже более 75 тысяч человек. Полиция обходит дома, проверяя все ли жители покинули их. Ожидается, что наибольший ущерб от стихии понесут фермеры, которые не могут укрыть от непогоды животных.

# Природные катаклизмы # Новости Индии # Фотофакт

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