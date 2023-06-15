В Индии из-за надвигающегося циклона эвакуировали более 75 тысяч человек

Ожидается, что он обрушится на побережье уже через несколько часов. Синоптики предупреждают, что шторм принесет с собой ураганный ветер. В безопасные места перевезли уже более 75 тысяч человек. Полиция обходит дома, проверяя все ли жители покинули их. Ожидается, что наибольший ущерб от стихии понесут фермеры, которые не могут укрыть от непогоды животных.