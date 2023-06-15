К БРИКС хотят присоединиться почти 20 стран

Количество стран, желающих вступить в БРИКС, продолжает увеличиваться и приблизилось к двадцати. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС.

Он заметил, что БРИКС является объединением государств, которые не следуют принципу «ведущий-ведомый», а принимает решения коллегиально и на основе консенсуса. Партнеры в БРИКС формируют конструктивную повестку дня, что подтверждается большим объемом принятых совместных документов.

Работа по определению критериев вхождения в объединение продолжается, особенно ЮАР активизировала эту деятельность. Встреча министров иностранных дел БРИКС в Кейптауне в июне и последующие контакты и обсуждения перед саммитом в августе являются важными этапами в этом процессе.

Ранее сообщалось, что к БРИКС хочет присоединиться Египет. Страна уже подала заявку на вступление. По словам посла России в Египте Георгия Борисенко, власти Арабской Республики желают развивать отношения в области торговли и экономики с Российской Федерацией. Он также отметил, что сферой интересов БРИКС является переход от доллара как единой расчетной денежной единицы к альтернативным валютам.