Польша продолжает наращивать военную мощь

В частности, на вооружение будет принят комплекс дистанционного минирования. Он способен за короткое время установить 600 боезарядов на территории в 2 километра. По словам главы военного ведомства, первые 24 машины станут на боевое дежурство гораздо быстрее, чем предусматривает контракт. Но эта техника не может удовлетворить военные аппетиты Варшавы. Сейчас страна активно ведет переговоры с американской компанией об организации в Польше производства боеприпасов для реактивных систем залпового огня «Хаймарс».