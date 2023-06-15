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Польша продолжает наращивать военную мощь

15 июня 2023 10:14
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Новости Польши. Польша продолжает наращивать военную мощь. Как заявил министр обороны страны, армия в скором времени получит новую технику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша продолжает наращивать военную мощь-1

В частности, на вооружение будет принят комплекс дистанционного минирования. Он способен за короткое время установить 600 боезарядов на территории в 2 километра. По словам главы военного ведомства, первые 24 машины станут на боевое дежурство гораздо быстрее, чем предусматривает контракт. Но эта техника не может удовлетворить военные аппетиты Варшавы. Сейчас страна активно ведет переговоры с американской компанией об организации в Польше производства боеприпасов для реактивных систем залпового огня «Хаймарс».

# Вооруженные силы # Новости Польши # Фотофакт

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