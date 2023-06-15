В Индии произошла перестрелка между враждующими группировками

Новости Индии. По меньшей мере девять человек были убиты в ходе столкновений между представителями соперничающих этнических групп в восточном индийском штате Манипур, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конфликт, который вспыхнул там еще в начале мая, сейчас перерос в настоящую войну. По сообщению властей, накануне между враждующими группировками завязалась перестрелка, которая длилась несколько часов. В результате десятки человек попали в больницы с огнестрельными ранениями. Для наведения порядка в штат были переброшены полицейский спецназ и армейские подразделения.