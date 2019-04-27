В Иерусалиме верующие ждут снисхождения Благодатного огня

Новости мира. И огонь, которого ждут христиане всех конфессий. В Храме Гроба Господня, в Иерусалиме, верующие со всего мира 27 апреля собрались, чтобы стать свидетелями снисхождения Благодатного огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. И огонь, которого ждут христиане всех конфессий. В Храме Гроба Господня, в Иерусалиме, верующие со всего мира 27 апреля собрались, чтобы стать свидетелями снисхождения Благодатного огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиционно, это происходит накануне православной Пасхи, в Великую субботу.
По преданию, священное пламя сходит на камни гробницы. И от него зажигает свечи патриарх Иерусалимский. Лампады с Благодатным огнем развозят в разные уголки мира. Будет доставлен он и в Беларусь.