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В Иерусалиме верующие ждут снисхождения Благодатного огня

27 апреля 2019 12:21
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Новости мира. И огонь, которого ждут христиане всех конфессий. В Храме Гроба Господня, в Иерусалиме, верующие со всего мира 27 апреля собрались, чтобы стать свидетелями снисхождения Благодатного огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Иерусалиме верующие ждут снисхождения Благодатного огня-1

Традиционно, это происходит накануне православной Пасхи, в Великую субботу. 

В Иерусалиме верующие ждут снисхождения Благодатного огня-4

По преданию, священное пламя сходит на камни гробницы. И от него зажигает свечи патриарх Иерусалимский. Лампады с Благодатным огнем развозят в разные уголки мира. Будет доставлен он и в Беларусь.

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# Пасха # Фотофакт

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