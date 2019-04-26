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В Японии иностранцам запретили ввозить в страну колбасу

26 апреля 2019 18:10
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Новости Японии. Япония запретила иностранцам привозить с собой колбасу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии иностранцам запретили ввозить в страну колбасу -1

Контроль за ввозом мясных продуктов ужесточен. Это сделано для того, чтобы пресечь нелегальный импорт животноводческой продукции и таким образом не допустить проникновения в страну заболеваний животных. Наказание за нелегальный ввоз – штраф, а в особых случаях – до 3 лет тюрьмы.

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# Япония # Фотофакт

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