В Японии иностранцам запретили ввозить в страну колбасу

Новости Японии. Япония запретила иностранцам привозить с собой колбасу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Контроль за ввозом мясных продуктов ужесточен. Это сделано для того, чтобы пресечь нелегальный импорт животноводческой продукции и таким образом не допустить проникновения в страну заболеваний животных. Наказание за нелегальный ввоз – штраф, а в особых случаях – до 3 лет тюрьмы.