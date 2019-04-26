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Ей был 91 год. Скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая

26 апреля 2019 11:51
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Новости России. Скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В последние годы актриса тяжело болела. Утром 26 апреля она умерла в реанимации одной из столичных больниц.

В кино актриса дебютировала в роли Лены Алексеенко в фильме «В мирные дни». Однако «самая главная дорога в искусстве», по признанию самой актрисы, началась после утверждения ее на роль Аксиньи в киноэпопее «Тихий Дон».

Прощание пройдет в Малом театре, которому звезда посвятила всю жизнь. По предварительным данным, панихида намечена на 29 апреля. Элине Быстрицкой был 91 год.

Соболезнование родным и близким народной артистки СССР Элины Быстрицкой направил Президент Беларуси.

Скончалась звезда киноэпопеи «Тихий Дон» Элина Быстрицкая

Ей был 91 год. Скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая-1
Ей был 91 год. Скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая-2
Ей был 91 год. Скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая-3
Ей был 91 год. Скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая-4
# Некролог # Элина Быстрицкая # Фотофакт

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