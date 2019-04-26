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В отелях Турции уменьшат тарелки, чтобы сократить количество пищевых отходов

26 апреля 2019 18:09
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Новости Турции. Турецкие отели попросят постояльцев набирать поменьше еды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В отелях Турции уменьшат тарелки, чтобы сократить количество пищевых отходов-1

Для гостиниц системы «все включено» очень остро стоит вопрос пищевых отходов. Ежегодно в стране выбрасывается 18 миллионов фруктов и овощей, почти 5 миллионов буханок хлеба. Их суммарную стоимость оценивают в миллиарды турецких лир.

Среди мер, которые отели готовы предпринять для сокращения отходов, – небольшие комплименты гостям, которые будут брать столько еды, сколько могут съесть. Кроме того, отельеры могут уменьшить размер тарелок.

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# Туризм # Фотофакт

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