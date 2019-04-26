В отелях Турции уменьшат тарелки, чтобы сократить количество пищевых отходов

Для гостиниц системы «все включено» очень остро стоит вопрос пищевых отходов. Ежегодно в стране выбрасывается 18 миллионов фруктов и овощей, почти 5 миллионов буханок хлеба. Их суммарную стоимость оценивают в миллиарды турецких лир.

Среди мер, которые отели готовы предпринять для сокращения отходов, – небольшие комплименты гостям, которые будут брать столько еды, сколько могут съесть. Кроме того, отельеры могут уменьшить размер тарелок.