Жители Херсона впервые с 2015 года почтили память советских воинов, освободивших город в Великую Отечественную войну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее использование советской символики было запрещено законом. Люди на памятных мероприятиях подвергались насилию со стороны националистов и гонению со стороны государства. Теперь мемориальное место памяти доступно и безопасно. Хотя желающих снабдить Киев оружием по-прежнему хватает. Сегодня Зеленский встретится с премьерами Польши, Чехии и Словении.

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