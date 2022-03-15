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В Херсоне почтили память советских воинов-освободителей города. Ранее это было запрещено законом

15 марта 2022 14:50
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Жители Херсона впервые с 2015 года почтили память советских воинов, освободивших город в Великую Отечественную войну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Херсоне почтили память советских воинов-освободителей города. Ранее это было запрещено законом-1

Ранее использование советской символики было запрещено законом. Люди на памятных мероприятиях подвергались насилию со стороны националистов и гонению со стороны государства. Теперь мемориальное место памяти доступно и безопасно. Хотя желающих снабдить Киев оружием по-прежнему хватает. Сегодня Зеленский встретится с премьерами Польши, Чехии и Словении.

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# Международная политика # Владимир Зеленский # Матеуш Моравецкий # Петр Фиала # Янез Янша # Фотофакт

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