В Донецке обстреляли шахту Скочинского. Под землёй оказались 300 человек

За сотрудничество с Россией – уголовная ответственность. Соответствующий закон 15 марта подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он также подтвердил возобновление российско-украинских переговоров, запланированных на сегодня.

В Украине продолжаются боевые действия. ЛНР за утро обстреляли 11 раз. ДНР пришлось еще труднее. Шесть снарядов выпущено по Донецку. После утреннего обстрела шахты Скочинского под землей оказались почти 300 человек. Под обстрелы украинских силовиков в Донецке попал местный волонтер. Он вез продукты мирным жителям в прифронтовые районы. Под ударом находятся село Михайловка и город Макеевка.