В Донецке обстреляли шахту Скочинского. Под землёй оказались 300 человек
За сотрудничество с Россией – уголовная ответственность. Соответствующий закон 15 марта подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он также подтвердил возобновление российско-украинских переговоров, запланированных на сегодня.
В Украине продолжаются боевые действия. ЛНР за утро обстреляли 11 раз. ДНР пришлось еще труднее. Шесть снарядов выпущено по Донецку. После утреннего обстрела шахты Скочинского под землей оказались почти 300 человек. Под обстрелы украинских силовиков в Донецке попал местный волонтер. Он вез продукты мирным жителям в прифронтовые районы. Под ударом находятся село Михайловка и город Макеевка.
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Эдуард Басурин, представитель Народной милиции ДНР:
Артиллерийские подразделения вооруженных формирований Украины продолжают целенаправленно обстреливать жилые кварталы населенных пунктов республики. Под обстрелы попали районы 16 населенных пунктов республики. В результате украинской агрессии 21 мирный житель погиб, 43 получили ранения. Повреждены 17 жилых домов, 13 объектов инфраструктуры и 10 транспортных средств.
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