США, Канада, Италия, Португалия. Там водители грузовиков бастуют против повышения цен на топливо

Санкции против России окажут большее влияние на мировой уровень ВВП, чем вся спецоперация в Украине. Заявил глава Всемирного банка Дэвид Малпасс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Убедиться в этом уже смогли в разных странах.
Санкции против России окажут большее влияние на мировой уровень ВВП, чем вся спецоперация в Украине. Заявил глава Всемирного банка Дэвид Малпасс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Убедиться в этом уже смогли в разных странах.
Десятки водителей грузовиков устроили забастовку на Сардинии. Недовольные резким ростом цен на топливо, они перекрыли одно из крупнейших шоссе острова и грузовой порт. За невозможность работать по таким тарифам водители даже требуют компенсацию у местных властей.
Под лозунгом «За наше выживание» бастуют дальнобойщики в Лиссабоне. Банкротство грозит даже самым крупным перевозчикам Португалии. Не остались в стороне США и Канада. Там бензин воруют прямо из машин. Причем не просто откачивают из бака, а просверливают в нем дыру. Так что автовладельцам придется вписать в статью расходов еще и дорогостоящий ремонт.