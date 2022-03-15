США, Канада, Италия, Португалия. Там водители грузовиков бастуют против повышения цен на топливо

Санкции против России окажут большее влияние на мировой уровень ВВП, чем вся спецоперация в Украине. Заявил глава Всемирного банка Дэвид Малпасс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Убедиться в этом уже смогли в разных странах.

Десятки водителей грузовиков устроили забастовку на Сардинии. Недовольные резким ростом цен на топливо, они перекрыли одно из крупнейших шоссе острова и грузовой порт. За невозможность работать по таким тарифам водители даже требуют компенсацию у местных властей.