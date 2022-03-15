«Взята под полный контроль вся территория Херсонской области». Игорь Конашенков о продвижении российской армии

Тяжелые бои идут в Мариуполе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее город был заблокирован украинскими силовиками, а люди без еды и электричества сидели в подвалах.

В Донецке обстреляли шахту Скочинского. Под землей оказалось 300 человек. Читайте здесь.