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«Взята под полный контроль вся территория Херсонской области». Игорь Конашенков о продвижении российской армии

15 марта 2022 11:39
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Тяжелые бои идут в Мариуполе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее город был заблокирован украинскими силовиками, а люди без еды и электричества сидели в подвалах.

В Донецке обстреляли шахту Скочинского. Под землей оказалось 300 человек. Читайте здесь.

«Взята под полный контроль вся территория Херсонской области». Игорь Конашенков о продвижении российской армии-1

Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России:
Вооруженными силами Российской Федерации взята под полный контроль вся территория Херсонской области. Группировка войск Донецкой Народной Республики, продолжая наступательные действия, прорвала оборону украинских националистов, взяла под контроль населенный пункт Пантелеймоновка и вышла на рубеж Верхнеторецкое-Новоселовка-2. Всего за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны и воздушно-космических сил России сбито 16 воздушных целей.

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# Международная политика # Игорь Конашенков # Фотофакт

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