Макрон заявил, что 30 стран готовы предоставить гарантии безопасности Киеву

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил в интервью Fox News, что около 30 стран готовы участвовать в обеспечении безопасности Украины. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что европейские лидеры согласны разделить эту ответственность, но ждут поддержки США в случае нарушения Россией договоренностей.