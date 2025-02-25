Макрон заявил, что 30 стран готовы предоставить гарантии безопасности Киеву

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил в интервью Fox News, что около 30 стран готовы участвовать в обеспечении безопасности Украины. Об этом пишет ТАСС.
Он отметил, что европейские лидеры согласны разделить эту ответственность, но ждут поддержки США в случае нарушения Россией договоренностей.
Президент США Дональд Трамп не против отправки европейских миротворцев на Украину.
The Wall Street Journal писала, что 27 февраля Кир Стармер может предложить Трампу план размещения британских и французских сил, включая авиацию и флот, с просьбой о поддержке США. Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал это шагом к эскалации.