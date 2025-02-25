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Макрон заявил, что 30 стран готовы предоставить гарантии безопасности Киеву

25 февраля 2025 10:38
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Французский лидер Эммануэль Макрон заявил в интервью Fox News, что около 30 стран готовы участвовать в обеспечении безопасности Украины. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что европейские лидеры согласны разделить эту ответственность, но ждут поддержки США в случае нарушения Россией договоренностей.

Макрон заявил, что 30 стран готовы предоставить гарантии безопасности Киеву-1

Фото: pixabay

Президент США Дональд Трамп не против отправки европейских миротворцев на Украину. 

The Wall Street Journal писала, что 27 февраля Кир Стармер может предложить Трампу план размещения британских и французских сил, включая авиацию и флот, с просьбой о поддержке США. Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал это шагом к эскалации.

# Международная политика # Эмманюэль Макрон

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