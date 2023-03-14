В Грузии протестующие сожгли флаг ЕС у здания парламента

Новости Грузии. В Грузии митинги против иностранного влияния переросли в столкновения с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время антизападной демонстрации активисты перекрыли центр Тбилиси и призвали власти отказаться от внешнего влияния. Протестующие сняли со здания грузинского парламента флаг Евросоюза и сожгли его прямо на площади. По факту случившегося МВД Грузии начало административный процесс.