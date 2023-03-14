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В Грузии протестующие сожгли флаг ЕС у здания парламента

14 марта 2023 20:40
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Новости Грузии. В Грузии митинги против иностранного влияния переросли в столкновения с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Грузии протестующие сожгли флаг ЕС у здания парламента-1

Во время антизападной демонстрации активисты перекрыли центр Тбилиси и призвали власти отказаться от внешнего влияния. Протестующие сняли со здания грузинского парламента флаг Евросоюза и сожгли его прямо на площади. По факту случившегося МВД Грузии начало административный процесс.

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# Акции протеста # Новости Грузии # Фотофакт

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