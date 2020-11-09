В Грузии оппозиция не признаёт результаты парламентских выборов. Люди выходят на акции протеста
Новости Грузии. Массовые волнения не прекращаются в Грузии после парламентских выборов, победу на которых одержала правящая партия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оппозиция не признает их легитимность, заявляя о массовых нарушениях и фальсификации итогов.
Правящая партия победила на парламентских выборах в Грузии
На улицы городов регулярно выходят митингующие, требуя проведения новых выборов и отставки главы Центризбиркома. 8 ноября очередная акция в Тбилиси завершилась разгоном протестующих. Многотысячный митинг начался у здания парламента, после чего активисты направились к ЦИК.
Собравшиеся планировали установить палатки и блокировать вход в здание. Однако правоохранители не позволили им этого сделать. Требование разойтись демонстранты проигнорировали. В ход пошли водометы.
В МВД Грузии заявили, что полицейские применили адекватную на действия протестующих силу. В результате разгона пострадали не менее пяти человек. Некоторым потребовалась госпитализация. Оппозиция уже объявила о намерении провести еще одну акцию вечером 9 ноября.