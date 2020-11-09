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В Грузии оппозиция не признаёт результаты парламентских выборов. Люди выходят на акции протеста

09 ноября 2020 08:42
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Новости Грузии. Массовые волнения не прекращаются в Грузии после парламентских выборов, победу на которых одержала правящая партия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оппозиция не признает их легитимность, заявляя о массовых нарушениях и фальсификации итогов.

Правящая партия победила на парламентских выборах в Грузии

В Грузии оппозиция не признаёт результаты парламентских выборов. Люди выходят на акции протеста-1

На улицы городов регулярно выходят митингующие, требуя проведения новых выборов и отставки главы Центризбиркома. 8 ноября очередная акция в Тбилиси завершилась разгоном протестующих. Многотысячный митинг начался у здания парламента, после чего активисты направились к ЦИК.

В Грузии оппозиция не признаёт результаты парламентских выборов. Люди выходят на акции протеста-4

Собравшиеся планировали установить палатки и блокировать вход в здание. Однако правоохранители не позволили им этого сделать. Требование разойтись демонстранты проигнорировали. В ход пошли водометы.

В Грузии оппозиция не признаёт результаты парламентских выборов. Люди выходят на акции протеста-7

В МВД Грузии заявили, что полицейские применили адекватную на действия протестующих силу. В результате разгона пострадали не менее пяти человек. Некоторым потребовалась госпитализация. Оппозиция уже объявила о намерении провести еще одну акцию вечером 9 ноября.

# Акции протеста # Фотофакт

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