В Грузии оппозиция не признаёт результаты парламентских выборов. Люди выходят на акции протеста

Новости Грузии. Массовые волнения не прекращаются в Грузии после парламентских выборов, победу на которых одержала правящая партия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оппозиция не признает их легитимность, заявляя о массовых нарушениях и фальсификации итогов. Правящая партия победила на парламентских выборах в Грузии

На улицы городов регулярно выходят митингующие, требуя проведения новых выборов и отставки главы Центризбиркома. 8 ноября очередная акция в Тбилиси завершилась разгоном протестующих. Многотысячный митинг начался у здания парламента, после чего активисты направились к ЦИК.

Собравшиеся планировали установить палатки и блокировать вход в здание. Однако правоохранители не позволили им этого сделать. Требование разойтись демонстранты проигнорировали. В ход пошли водометы.