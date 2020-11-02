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Правящая партия победила на парламентских выборах в Грузии

02 ноября 2020 20:04
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Новости Грузии. Центризбирком Грузии завершил подсчет голосов на парламентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правящая партия одержала победу, набрав свыше 48 % голосов, что дает ей право единолично сформировать будущее правительство.

Правящая партия победила на парламентских выборах в Грузии-1

На втором месте по количеству голосов находится оппозиционный блок «Сила в единстве», в который входит партия Михаила Саакашвили.

Всего в новый парламент прошли 9 партий.

Правящая партия победила на парламентских выборах в Грузии-4

Оппозиция уже назвала выборы нелегитимными и призывает на акции протеста. Они обвинили власть в фальсификации итогов голосования и заявили, что акции протеста будут продолжаться до тех пор, пока не будут назначены повторные выборы.

# Международная политика # Михаил Саакашвили # Фотофакт

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