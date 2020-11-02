Правящая партия победила на парламентских выборах в Грузии
Новости Грузии. Центризбирком Грузии завершил подсчет голосов на парламентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правящая партия одержала победу, набрав свыше 48 % голосов, что дает ей право единолично сформировать будущее правительство.
На втором месте по количеству голосов находится оппозиционный блок «Сила в единстве», в который входит партия Михаила Саакашвили.
Всего в новый парламент прошли 9 партий.
Оппозиция уже назвала выборы нелегитимными и призывает на акции протеста. Они обвинили власть в фальсификации итогов голосования и заявили, что акции протеста будут продолжаться до тех пор, пока не будут назначены повторные выборы.