Правящая партия победила на парламентских выборах в Грузии

На втором месте по количеству голосов находится оппозиционный блок «Сила в единстве», в который входит партия Михаила Саакашвили.

Оппозиция уже назвала выборы нелегитимными и призывает на акции протеста. Они обвинили власть в фальсификации итогов голосования и заявили, что акции протеста будут продолжаться до тех пор, пока не будут назначены повторные выборы.