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Центр приёма мигрантов открывают во Франции. Это происходит на фоне серии терактов

09 ноября 2020 07:15
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Новости Франции. В Париже 9 ноября откроется центр приема мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разместится он недалеко от Лувра – в бывшем здании мэрии первого округа французской столицы.

Центр приёма мигрантов открывают во Франции. Это происходит на фоне серии терактов-1

Там планируют принимать до 200 человек в день. Парижане, которые помнят стихийные лагеря беженцев и антисанитарию на центральных улицах, организовали сбор подписей за то, чтобы власти выбрали более удаленное место.

Центр приёма мигрантов открывают во Франции. Это происходит на фоне серии терактов-4

Теракт в Ницце: неизвестный с ножом убил трёх человек

Открытие нового центра по обслуживанию мигрантов проходит на фоне серии терактов, потрясших недавно Францию. Убивший в октябре трех человек в церкви Ниццы был нелегалом из Туниса. Напавший в сентябре на людей близ бывшего здания редакции журнала Charlie Hebdo пакистанец находился во Франции с поддельными документами.

# Международная политика # Фотофакт

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