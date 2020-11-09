Центр приёма мигрантов открывают во Франции. Это происходит на фоне серии терактов

Новости Франции. В Париже 9 ноября откроется центр приема мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разместится он недалеко от Лувра – в бывшем здании мэрии первого округа французской столицы.

Там планируют принимать до 200 человек в день. Парижане, которые помнят стихийные лагеря беженцев и антисанитарию на центральных улицах, организовали сбор подписей за то, чтобы власти выбрали более удаленное место.