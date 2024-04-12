В Греции растёт количество нелегальных мигрантов

Миграционный кризис охватывает все больше стран. Аналитики видят в приезжих угрозу для благосостояния и даже здоровья местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нередко мигранты являются переносчиками инфекций. Греция в числе стран, которые страдают от нелегалов. За первые месяцы года их количество выросло вдвое по сравнению с тем же периодом годом ранее. Эксперты отмечают, что островные государства больше страдают от наплыва мигрантов. По итогам 2023-го количество просителей убежища в Греции превысило 45 тысяч человек. Это максимум за последние несколько лет.