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В Греции растёт количество нелегальных мигрантов

12 апреля 2024 07:07
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Миграционный кризис охватывает все больше стран. Аналитики видят в приезжих угрозу для благосостояния и даже здоровья местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции растёт количество нелегальных мигрантов-1

Нередко мигранты являются переносчиками инфекций. Греция в числе стран, которые страдают от нелегалов. За первые месяцы года их количество выросло вдвое по сравнению с тем же периодом годом ранее. Эксперты отмечают, что островные государства больше страдают от наплыва мигрантов. По итогам 2023-го количество просителей убежища в Греции превысило 45 тысяч человек. Это максимум за последние несколько лет.

# Беженцы # Новости Греции

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