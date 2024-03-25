В Греции протестующие остановили поезд с американскими танками

В Греции активисты остановили поезд, который перевозил американские танки в Болгарию. На железнодорожных путях был организован стихийный митинг, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты потребовали от правительства запретить участвовать Греции в операциях НАТО, назвав этот военный блок убийцей народов. Кроме того, активисты призвали перестать использовать территорию страны для перемещения иностранных вооружений. Акция прошла успешно, поезд с американскими танками вернулся назад.