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В Греции протестующие остановили поезд с американскими танками

25 марта 2024 07:08
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В Греции активисты остановили поезд, который перевозил американские танки в Болгарию. На железнодорожных путях был организован стихийный митинг, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции протестующие остановили поезд с американскими танками-1

Демонстранты потребовали от правительства запретить участвовать Греции в операциях НАТО, назвав этот военный блок убийцей народов. Кроме того, активисты призвали перестать использовать территорию страны для перемещения иностранных вооружений. Акция прошла успешно, поезд с американскими танками вернулся назад.

# Акции протеста # Новости Греции

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