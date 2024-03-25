Прямой эфир

Обвиняемых в нападении на «Крокус Сити Холл» заключили под стражу

25 марта 2024 06:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По ходатайству Следственного комитета России четверо граждан Таджикистана заключены в СИЗО до 22 мая, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обвиняемых в нападении на «Крокус Сити Холл» заключили под стражу-1

Слушания во вопросу об избрании им меры пресечения начались ночью и прошли в закрытом режиме. Санкция статьи, по которой обвиняют фигурантов дела, предусматривает пожизненное заключение.

Во время теракта в «Крокусе» погибла гражданка Беларуси.

Подозреваемых задержали в субботу, 23 марта, в Брянской области. Они пытались доехать до границы с Украиной. По словам задержанных, на массовое убийство они пошли ради денег.

# Теракт

Другие новости рубрики

Все новости
Тодд Хендрикс: «Большая часть американцев не понимает, что происходит в Украине»
24 марта 2024 19:29

Тодд Хендрикс: «Большая часть американцев не понимает, что происходит в Украине»

«Зелёный курс» убивает сельхозсектор ЕС! Что возмущает фермеров и на какие меры они идут?
24 марта 2024 18:02

«Зелёный курс» убивает сельхозсектор ЕС! Что возмущает фермеров и на какие меры они идут?

США теряет позиции! Генсек НАТО посетил Азербайджан, Армению и Грузию
24 марта 2024 17:39

США теряет позиции! Генсек НАТО посетил Азербайджан, Армению и Грузию