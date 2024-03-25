Обвиняемых в нападении на «Крокус Сити Холл» заключили под стражу

По ходатайству Следственного комитета России четверо граждан Таджикистана заключены в СИЗО до 22 мая, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слушания во вопросу об избрании им меры пресечения начались ночью и прошли в закрытом режиме. Санкция статьи, по которой обвиняют фигурантов дела, предусматривает пожизненное заключение.

Во время теракта в «Крокусе» погибла гражданка Беларуси.

Подозреваемых задержали в субботу, 23 марта, в Брянской области. Они пытались доехать до границы с Украиной. По словам задержанных, на массовое убийство они пошли ради денег.