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7 человек погибли из-за дождей и оползней в Бразилии

25 марта 2024 06:32
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По меньшей мере семь человек погибли из-за проливных дождей, которые несколько дней не прекращаются на востоке Бразилии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

7 человек погибли из-за дождей и оползней в Бразилии-1

Обильные осадки вызвали многочисленные оползни, которые отрезали от внешнего мира несколько населенных пунктов. Тонны камней и грязи снесли около десяти домов. Из-за разлившихся рек оказались перекрыты десятки дорог. Местные жители, не дожидаясь помощи от властей, организовали доставку продуктов и предметов первой необходимости людям, пострадавшим от непогоды. Всего с начала года в Бразилии от разгула стихии погибли более 20 человек.

# Природные катаклизмы # Новости Бразилии

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