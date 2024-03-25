7 человек погибли из-за дождей и оползней в Бразилии

По меньшей мере семь человек погибли из-за проливных дождей, которые несколько дней не прекращаются на востоке Бразилии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обильные осадки вызвали многочисленные оползни, которые отрезали от внешнего мира несколько населенных пунктов. Тонны камней и грязи снесли около десяти домов. Из-за разлившихся рек оказались перекрыты десятки дорог. Местные жители, не дожидаясь помощи от властей, организовали доставку продуктов и предметов первой необходимости людям, пострадавшим от непогоды. Всего с начала года в Бразилии от разгула стихии погибли более 20 человек.