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В Латвии всё чаще стали покупать продукты с истекающим сроком годности

25 марта 2024 06:28
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Жители Латвии из-за роста цен стали чаще покупать продукты с истекающим сроком годности. Причина в том, что они продаются с большими скидками, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии всё чаще стали покупать продукты с истекающим сроком годности-1

Такой подход практикуют ежедневно 49 % населения. Как заявили в союзе торговцев, за год спрос на эти товары увеличился в четыре раза. Если в январе 2023 года в Латвии только одна сеть крупных магазинов продала 58 тонн продуктов питания с истекающим сроком годности, то в декабре их объем превысил 235 тонн. Самым большим спросом пользуются хлеб, мясо, полуфабрикаты, молочные продукты, кулинария. Активнее всего такие покупки совершают жители крупных городов.

# Кризис в ЕС

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