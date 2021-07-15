Прямой эфир

В Греции и Франции прошли митинги против обязательной вакцинации

15 июля 2021 09:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Греки и французы не согласны с решением властей в борьбе с пандемией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выступая против обязательной вакцинации, на улицы Афин вышли более 5 000 жителей.

В Греции и Франции прошли митинги против обязательной вакцинации-1

Демонстранты с флагами и плакатами выкрикивали различные лозунги. Поводом для недовольства греков стало решение властей ввести обязательную вакцинацию для нескольких категорий граждан, в том числе медиков и сотрудников домов престарелых. Только привитые жители смогут посещать театры, а также закрытые помещения ресторанов и баров. Возмутил жителей и план правительства по вакцинации несовершеннолетних.

Демонстрация прошла мирно, чего не скажешь про Париж. Акция против так называемых санитарных пропусков завершилась жестким разгоном.

В Греции и Франции прошли митинги против обязательной вакцинации-4

Митингующие переворачивали и поджигали мусорные баки, сносили железные заграждения, а также вступали в стычки с полицией. В ответ против толпы применили слезоточивый газ и водометы. Недовольство жителей вызвано решениями президента Макрона.

В Греции и Франции прошли митинги против обязательной вакцинации-7

С августа без сертификата о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус французы не смогут посещать рестораны, бары и торговые центры. Санитарный пропуск будет нужен также в самолетах и поездах. Кроме того, в стране вводят обязательную вакцинацию медиков.

# Коронавирус # Эмманюэль Макрон # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мэр Майами предложил властям США нанести воздушные удары по Кубе
15 июля 2021 09:17

Мэр Майами предложил властям США нанести воздушные удары по Кубе

Дельта-штамм выявили уже в 111 странах. Эта разновидность коронавируса считается наиболее заразной
15 июля 2021 07:21

Дельта-штамм выявили уже в 111 странах. Эта разновидность коронавируса считается наиболее заразной

Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибших на пожаре в Ираке
14 июля 2021 18:17

Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибших на пожаре в Ираке