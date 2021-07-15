В Греции и Франции прошли митинги против обязательной вакцинации

Греки и французы не согласны с решением властей в борьбе с пандемией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выступая против обязательной вакцинации, на улицы Афин вышли более 5 000 жителей.

Демонстранты с флагами и плакатами выкрикивали различные лозунги. Поводом для недовольства греков стало решение властей ввести обязательную вакцинацию для нескольких категорий граждан, в том числе медиков и сотрудников домов престарелых. Только привитые жители смогут посещать театры, а также закрытые помещения ресторанов и баров. Возмутил жителей и план правительства по вакцинации несовершеннолетних.

Демонстрация прошла мирно, чего не скажешь про Париж. Акция против так называемых санитарных пропусков завершилась жестким разгоном.