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Мэр Майами предложил властям США нанести воздушные удары по Кубе

15 июля 2021 09:17
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Новости США. В США заговорили о бомбардировке Кубы. Скандальное заявление сделал мэр Майами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мэр Майами предложил властям США нанести воздушные удары по Кубе-1

Выступая в эфире телеканала Fox News, американский градоначальник призвал президента Байдена рассмотреть идею нанесения воздушных ударов по карибской стране. По его словам, властям следует изучить возможность «создания коалиции» с тем, чтобы осуществить «на Кубе военные действия». Правда, позже в интервью уже другому телеканалу мэр начал оправдываться тем, что не призывал к авиаударам, а говорил об этом в качестве примера реакции властей США на подобные инциденты по всему миру.

Мэр Майами предложил властям США нанести воздушные удары по Кубе-4

Напомним, власти Кубы убеждены, что к антиправительственным акциям в стране причастны Штаты. По их мнению, именно американцы виновны в разжигании протестов, они же финансировали демонстрации и координировали их в соцсетях.

# Международная политика # Фрэнсис Суарес # Джо Байден # Фотофакт

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