Мэр Майами предложил властям США нанести воздушные удары по Кубе

Выступая в эфире телеканала Fox News, американский градоначальник призвал президента Байдена рассмотреть идею нанесения воздушных ударов по карибской стране. По его словам, властям следует изучить возможность «создания коалиции» с тем, чтобы осуществить «на Кубе военные действия». Правда, позже в интервью уже другому телеканалу мэр начал оправдываться тем, что не призывал к авиаударам, а говорил об этом в качестве примера реакции властей США на подобные инциденты по всему миру.