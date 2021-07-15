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Дельта-штамм выявили уже в 111 странах. Эта разновидность коронавируса считается наиболее заразной

15 июля 2021 07:21
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Новости мира. Планета под ударом дельта-штамма. Эту разновидность COVID-19, которая считается более заразной, уже выявили в 111 странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению экспертов, в ближайшие месяцы она станет доминирующей во всем мире.

Дельта-штамм выявили уже в 111 странах. Эта разновидность коронавируса считается наиболее заразной-1

Всплеск заболеваний из-за распространения данной мутации уже наблюдается в США. Там практически ежедневно фиксируют по 23 тысячи новых случаев коронавируса. Для сравнения, всего три недели назад этот показатель был в два раза ниже. Усугубляет ситуацию в Штатах медленная вакцинация, а также отмена масочного режима в некоторых регионах.

Сложная эпидобстановка сохраняется в России. В стране зафиксирован очередной антирекорд по числу умерших.

ВОЗ заявил, что количество заражённых и умерших от коронавируса растёт уже месяц подряд

Дельта-штамм выявили уже в 111 странах. Эта разновидность коронавируса считается наиболее заразной-4

В Великобритании между тем, несмотря на высокий уровень смертности, со следующей недели планируют отменить все карантинные меры.

# Коронавирус # Фотофакт

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