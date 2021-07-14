Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибших на пожаре в Ираке

Новости Ирака. Ирак скорбит по жертвам пожара в больнице для пациентов с COVID-19. Объявлен трехдневный траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате трагического происшествия в провинции Ди-Кар погибли десятки человек. На месте ЧП продолжают работать спасатели.

Предварительные результаты расследования случившегося обещают представить в ближайшие дни. Среди основных версий – взрыв баллона с кислородом. В связи с инцидентом министр здравоохранения провинции подал в отставку. Выданы ордера на задержание 13 сотрудников регионального Минздрава. Пожар практически полностью уничтожил здание. Опознать тела погибших крайне сложно.