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Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибших на пожаре в Ираке

14 июля 2021 18:17
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Новости Ирака. Ирак скорбит по жертвам пожара в больнице для пациентов с COVID-19. Объявлен трехдневный траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате трагического происшествия в провинции Ди-Кар погибли десятки человек. На месте ЧП продолжают работать спасатели.

Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибших на пожаре в Ираке-1

Предварительные результаты расследования случившегося обещают представить в ближайшие дни. Среди основных версий – взрыв баллона с кислородом. В связи с инцидентом министр здравоохранения провинции подал в отставку. Выданы ордера на задержание 13 сотрудников регионального Минздрава. Пожар практически полностью уничтожил здание. Опознать тела погибших крайне сложно.

Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибших на пожаре в Ираке-4

Соболезнование в связи с многочисленными жертвами президенту Ирака направил президент Беларуси. Александр Лукашенко также передал слова поддержки родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

# Пожар # Александр Лукашенко # Бархам Салех # Саддам ат-Тавиль # Фотофакт

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