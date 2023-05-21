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Скандал в Сейме Литвы – депутат раскритиковал премьера за траты на саммит НАТО

21 мая 2023 12:03
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Скандал разгорелся в сейме Литвы. Депутат Айдас Гедвилас раскритиковал премьера республики за траты на саммит НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Скандал в Сейме Литвы – депутат раскритиковал премьера за траты на саммит НАТО-1

Вместо этого политик предложил инвестировать деньги в сельхозсектор страны, который сейчас переживает кризис. Тем более что речь идет о весомой сумме. Порядка 7 миллионов евро стоит аренда 500 автомобилей. Освещение мероприятия в СМИ – еще 1,5 миллиона, аудиоаппаратура арендована на 500 тысяч евро. К тому же часть закупок проводится в закрытом формате, поэтому узнать конечную сумму едва ли удастся. Напомним, двухдневный саммит НАТО в Литве запланирован на 11-12 июля.  

# Международная политика # Ингрида Шимоните # Фотофакт

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