Наводнения на севере Италии унесли жизни 14 человек

В результате проливных дождей сразу несколько рек вышли из берегов. Десятки деревень затоплены и отрезаны от внешнего мира. Пострадали более 40 муниципалитетов. Эвакуация жителей из наиболее пострадавшего района – Эмилии-Романьи – продолжается. Ранее там спасли двухлетнего мальчика с балкона затопленного здания. Подобраться к нему экстренные службы смогли только с помощью вертолета. Наводнение в Италии уже назвали самым масштабным за последние 100 лет.