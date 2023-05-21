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Наводнения на севере Италии унесли жизни 14 человек

21 мая 2023 12:03
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Новости Италии. Наводнения на севере Италии унесли жизни 14 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Наводнения на севере Италии унесли жизни 14 человек-1

В результате проливных дождей сразу несколько рек вышли из берегов. Десятки деревень затоплены и отрезаны от внешнего мира. Пострадали более 40 муниципалитетов. Эвакуация жителей из наиболее пострадавшего района – Эмилии-Романьи – продолжается. Ранее там спасли двухлетнего мальчика с балкона затопленного здания. Подобраться к нему экстренные службы смогли только с помощью вертолета. Наводнение в Италии уже назвали самым масштабным за последние 100 лет.  

# Наводнение # Новости Италии # Фотофакт

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