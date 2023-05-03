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В Госдуме пообещали Киеву жёсткий ответ на попытку атаки Кремля

03 мая 2023 14:59
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Представитель комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев (ЕР) отметил, что на попытку совершения нападения на президента РФ Владимира Путина последует жесткий ответ, сообщает РИА Новости.

Также он добавил, что это сигнал «стоп» для Украины и готовивших теракт диверсионных групп. Ранее Кремль проинформировал о предпринятой киевским режимом попытке нанесения удара по кремлевской резиденции президента России. По сообщениям, атака осуществлялась с помощью двух дронов.

Москва расценивает атаку БПЛА на Кремль как теракт и покушение на Путина

# Международная политика

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