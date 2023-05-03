Пригожин: украинская армия уже перешла в наступление

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что армия Украины уже начала наступательную операцию, судя по повышенной интенсивности работы ее авиации как по линии периметра, так и в глубине российского фронта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аудиосообщение Telegram-канала «Пресс-служба Пригожина».

Он также обратил внимание на активизацию противника за историческими рубежами Украины. С его слов, «все уже пошло» и в скором времени может быть начата активная стадия наступательной операции. Возможно, в течение нескольких дней.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление ВСУ начнется в ближайшие недели. О том, что украинские военные скоро пойдут в наступление, сообщил и президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующее заявление он сделал в среду, 3 мая, во время пресс-конференции в Финляндии, куда он прибыл на саммит Северных стран и Украины.