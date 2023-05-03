Прямой эфир

Поездка Зеленского в Берлин может сорваться из-за разглашения сведений в СМИ

03 мая 2023 14:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Киев разочарован разглашением сведений о планируемой поездке президента Владимира Зеленского в Берлин, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкий новостной портал T-online.

По информации источников портала, обнародование конфиденциальной информации в немецких СМИ может повлечь за собой срыв визита главы Украины в ФРГ.

Ранее немецкие средства массовой информации сообщали, что президент Украины прибудет в Берлин 13 мая, где встретится с руководством страны, а после получит премию Карла Великого в городе Аахен. Также были раскрыты некоторые детали безопасности, которые будут использоваться во время встречи, включая собак для обнаружения взрывчатки и снайперов для охраны президентского номера в отеле «Ритц-Карлтон».
 

# Международная политика # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
Пригожин: украинская армия уже перешла в наступление
03 мая 2023 13:56

Пригожин: украинская армия уже перешла в наступление

Подоляк: Киев не имеет отношения к атаке на Кремль
03 мая 2023 13:35

Подоляк: Киев не имеет отношения к атаке на Кремль

Из-за стрельбы в школе в Сербии объявлен трёхдневный траур
03 мая 2023 13:29

Из-за стрельбы в школе в Сербии объявлен трёхдневный траур