Поездка Зеленского в Берлин может сорваться из-за разглашения сведений в СМИ

Киев разочарован разглашением сведений о планируемой поездке президента Владимира Зеленского в Берлин, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкий новостной портал T-online.

По информации источников портала, обнародование конфиденциальной информации в немецких СМИ может повлечь за собой срыв визита главы Украины в ФРГ.

Ранее немецкие средства массовой информации сообщали, что президент Украины прибудет в Берлин 13 мая, где встретится с руководством страны, а после получит премию Карла Великого в городе Аахен. Также были раскрыты некоторые детали безопасности, которые будут использоваться во время встречи, включая собак для обнаружения взрывчатки и снайперов для охраны президентского номера в отеле «Ритц-Карлтон».

