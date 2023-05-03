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Подоляк: Киев не имеет отношения к атаке на Кремль

03 мая 2023 13:35
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В Украине отрицают причастность к атаке БПЛА на Кремль. Соответствующее заявление сделал советник главы офиса украинского президента Зеленского Михаил Подоляк, информирует РИА Новости.  

Пресс-служба президента России в среду, 3 мая, сообщила о попытке со стороны ВСУ ударить по Кремлю при помощи двух беспилотников. Инцидент случился в ночь с 2 по 3 мая. БПЛА были обезврежены спецтехникой российскими спецслужбами. В результате ЧП никто не пострадал.  

В Кремле произошедшее расценили как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ Владимира Путина. В Москве также отметили, что Российская Федерация оставляет за собой право ответить на попытку атаки где и когда посчитает нужным.  

# Международная политика # Михаил Подоляк

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