Новости Германии. В Германии заявили о рекордном с начала года ухудшении экономических условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ухудшилось и настроение инвесторов, сообщают немецкие специалисты. По мнению местных экспертов, причины таких нерадостных показателей кроются в высоких процентных ставках. Влияет на ситуацию также падение мирового спроса на произведенную в Германии продукцию. В результате деловая активность упала, а объемы промышленности сократились. Текущее положение дел рискует обернуться негативными последствиями для всей еврозоны, не исключают аналитики.